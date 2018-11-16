Guidetti: G.Saray harika bir kulüp – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Guidetti: G.Saray harika bir kulüp

    Guidetti: G.Saray harika bir kulüp

    İsveçli golcü , 'dan aracılığıyla teklif alıp almadığı sorusuna, "Bu işe menajerim bakıyor. Elmander, benimle hiç iletişime geçmedi. Menajerimle görüşmüş olabilir" yanıtını verdi.

    İsveçli golcü , 'dan aracılığıyla teklif alıp almadığı sorusuna, "Bu işe menajerim bakıyor. Elmander, benimle hiç iletişime geçmedi. Menajerimle görüşmüş olabilir" yanıtını verdi. Alaves'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, " müthiş taraftarı olan, kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran, çok büyük ve harika bir kulüp" diyerek olası bir teklife olumlu bakacağının sinyalini verdi.

    1. 16.11.2018
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