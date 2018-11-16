Guidetti: G.Saray harika bir kulüp

İsveçli golcü John Guidetti, Galatasaray'dan Johan Elmander aracılığıyla teklif alıp almadığı sorusuna, "Bu işe menajerim bakıyor. Elmander, benimle hiç iletişime geçmedi. Menajerimle görüşmüş olabilir" yanıtını verdi. Alaves'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray müthiş taraftarı olan, kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran, çok büyük ve harika bir kulüp" diyerek olası bir teklife olumlu bakacağının sinyalini verdi.