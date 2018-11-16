Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda Milli Takım maçında sakatlandı
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.
- 17.11.2018 07:27
- Güncelleme: 17.11.2018 07:27
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