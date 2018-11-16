Galatasaray, U 21 Takımı ile karşılaştı 
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    , U 21 Takımı ile karşılaştı

    Galatasaray, U 21 Takımı ile karşılaştı

    , 'in13'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takım'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65'inci dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1'lik skorla neticelendi.


    İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan 'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır.
    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 16.11.2018 14:06
    2. Güncelleme: 16.11.2018 15:10
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