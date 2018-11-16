Demirören’i aramadım – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Demirören’i aramadım

    Demirören’i aramadım

    İkinci başkan , derbi sonrası Başkanı 'i arayarak, "Beni Fatih hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin" dediği iddiasını yalanladı.

    İkinci başkan , derbi sonrası Başkanı 'i arayarak, "Beni Fatih hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin" dediği iddiasını yalanladı. Resmi siteden açıklama yapan Albayrak, "Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır" derken, haberi yapanlarla ilgili hukuki girişim başlattığını duyurdu.

    1. 16.11.2018
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