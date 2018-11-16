Demirören’i aramadım
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, derbi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i arayarak, "Beni Fatih hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin" dediği iddiasını yalanladı.
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, derbi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i arayarak, "Beni Fatih hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin" dediği iddiasını yalanladı. Resmi siteden açıklama yapan Albayrak, "Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır" derken, haberi yapanlarla ilgili hukuki girişim başlattığını duyurdu.
- 16.11.2018
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