Cezalar kenetledi – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Cezalar kenetledi

    Cezalar kenetledi

     derbisinin ardından yaşanan saha olayları ve 'nın ceza yağmuru sarıkırmızılı takımı kenetledi.

    derbisinin ardından yaşanan saha olayları ve 'nın ceza yağmuru sarıkırmızılı takımı kenetledi. Önceki gün gerçekleştirilen kasım ayı divan toplantısında muhalefetin, yönetime eleştirilerde bulunması bekleniyordu. Ancak tahmin edilenin aksine konuşmacılar; yönetim, takım ve teknik heyete tam destek verdi. Taraftar grupları da yaptıkları yürüyüşle buna eşlik etti. Bu tavır övgü alırken, camia, şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıya kilitlendi.

    1. 16.11.2018
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