Cezalar kenetledi
Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan saha olayları ve PFDK'nın ceza yağmuru sarıkırmızılı takımı kenetledi.
Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan saha olayları ve PFDK'nın ceza yağmuru sarıkırmızılı takımı kenetledi. Önceki gün gerçekleştirilen kasım ayı divan toplantısında muhalefetin, yönetime eleştirilerde bulunması bekleniyordu. Ancak tahmin edilenin aksine konuşmacılar; yönetim, takım ve teknik heyete tam destek verdi. Taraftar grupları da yaptıkları yürüyüşle buna eşlik etti. Bu tavır övgü alırken, camia, Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıya kilitlendi.
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