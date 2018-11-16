Bruma’yı zorla kaçırmışlar! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’yı zorla kaçırmışlar!

    Bruma’yı zorla kaçırmışlar!

    'nın, 'a transferi öncesinde o dönem 'un başkanı olan Bruno de Carvalho tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

    'nın, 'a transferi öncesinde o dönem 'un başkanı olan Bruno de Carvalho tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada, Bruma'nın sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılmak istediğini söylemesinin ardından Carvalho'nun 2013 yılında Sporting'in taraftar grubu Juve Leo'ya emir vererek Bruma'yı kaçırttığını belirtti. Balde, zorla arabaya bindirilip küçük bir kasabaya götürülen Bruma'nın kararından vazgeçmeye zorlandığını daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.

    1. 16.11.2018
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