4’ün altı sıkıntı!

Galatasaray, ?bu sezon Süper Lig'de 4'ün altında isabetli şut bulduğu karşılaşmaları ya kaybetti ya da berabere tamamladı. Yeni Malatya deplasmanında rakip kaleye 14 şut göndermesine rağmen sadece 2 kez çerçeveyi tutturabilen Cimbom sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Akhisar karşısında ise 13'te 3 isabet oranı vardı; maç sonu tabelada (0-3) yazıyordu. 4-0 kaybedilen Trabzon deplasmanında sadece 8 şut çekebilen sarı-kırmızılılar, hiç kaleyi bulamadı. Bu üç maçın da deplasmanda olması dikkat çekti. 10 şut atılıp, 3 kez kalenin bulunabildiği Bursaspor maçında ise (1-1) bir puana razı olundu.