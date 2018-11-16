4’ün altı sıkıntı! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    4’ün altı sıkıntı!

    4’ün altı sıkıntı!

    , ligde 4’ün altında isabetli şut attığı 4 maçta 1 puan alabildi

    , ?bu sezon 'de 4'ün altında isabetli şut bulduğu karşılaşmaları ya kaybetti ya da berabere tamamladı. Yeni deplasmanında rakip kaleye 14 şut göndermesine rağmen sadece 2 kez çerçeveyi tutturabilen sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Akhisar karşısında ise 13'te 3 isabet oranı vardı; maç sonu tabelada (0-3) yazıyordu. 4-0 kaybedilen deplasmanında sadece 8 şut çekebilen sarı-kırmızılılar, hiç kaleyi bulamadı. Bu üç maçın da deplasmanda olması dikkat çekti. 10 şut atılıp, 3 kez kalenin bulunabildiği maçında ise (1-1) bir puana razı olundu.

    1. 16.11.2018
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