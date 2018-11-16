4’ün altı sıkıntı!
Cimbom, ligde 4’ün altında isabetli şut attığı 4 maçta 1 puan alabildi
Galatasaray, ?bu sezon Süper Lig'de 4'ün altında isabetli şut bulduğu karşılaşmaları ya kaybetti ya da berabere tamamladı. Yeni Malatya deplasmanında rakip kaleye 14 şut göndermesine rağmen sadece 2 kez çerçeveyi tutturabilen Cimbom sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Akhisar karşısında ise 13'te 3 isabet oranı vardı; maç sonu tabelada (0-3) yazıyordu. 4-0 kaybedilen Trabzon deplasmanında sadece 8 şut çekebilen sarı-kırmızılılar, hiç kaleyi bulamadı. Bu üç maçın da deplasmanda olması dikkat çekti. 10 şut atılıp, 3 kez kalenin bulunabildiği Bursaspor maçında ise (1-1) bir puana razı olundu.
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