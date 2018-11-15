‘Terim’in sinerjisi yeter’
Serdar Aziz, İmparator’a verilen cezayı değerlendirdi: “Onun sinerjisi yeter. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor”
'OZAN ILE UYUMLUYUZ'
Serdar Aziz genç Ozan Kabak'ı da övdü. "Ozan genç bir arkadaşımız. İyi oynuyor. Bu hafta Maicon, ben ve Ozan birlikte oynadık. Üçümüz de gayet iyiydik" ifadelerini kullandı.
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Serdar Aziz bu sezon Ankaragücü ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.
'MİLLİ GÜÇLE SAHADAYIZ'
Serdar Aziz, Milli Takım ile ilgili şunları söyledi: "İsveç maçını kazanmak istiyoruz. Milli formayı giydiğimiz zaman kulüpleri bir tarafa bırakıyoruz. Tamamen İsveç maçına odaklandık. Kazanmak istiyoruz."
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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