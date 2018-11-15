‘Terim’in sinerjisi yeter’
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    ‘Terim’in sinerjisi yeter’

    ‘Terim’in sinerjisi yeter’

    , İmparator’a verilen cezayı değerlendirdi: “Onun sinerjisi yeter. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor”

    'ın stoperi , 'nin 'e verdiği ceza hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncu "Onun sinerjisi bize yetiyor. Fatih hocanın varlığı ile sahaya çıkıyoruz. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. Maça kadar bizimle beraber, sadece sahada yok. Böyle olması kötü ama varlığı hepimize yetiyor" dedi.

    'OZAN ILE UYUMLUYUZ'

    genç Ozan Kabak'ı da övdü. "Ozan genç bir arkadaşımız. İyi oynuyor. Bu hafta Maicon, ben ve Ozan birlikte oynadık. Üçümüz de gayet iyiydik" ifadelerini kullandı.

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    bu sezon Ankaragücü ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.

    'MİLLİ GÜÇLE SAHADAYIZ'

    Serdar Aziz, ile ilgili şunları söyledi: "İsveç maçını kazanmak istiyoruz. Milli formayı giydiğimiz zaman kulüpleri bir tarafa bırakıyoruz. Tamamen İsveç maçına odaklandık. Kazanmak istiyoruz."
    1. 15.11.2018
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