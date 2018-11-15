Görülmemiş bir ceza
Divan Kurulu’nda sert konuşan Cengiz, “Bize kılıç çekilmemiş, savaş açılmış. Türk futbol tarihinde görülmemiş cezalar uygulandı. Her şeye rağmen şampiyonluğa yürüyeceğiz” dedi
CEZALARDA EŞİTLİK İSTİYORUZ
Mustafa Cengiz TFF'ye eleştirilerini yoğunlaştırırken, "Schalke maçından önce bizi sevk ettiler. Sanki rövanş gibi oyuncularımıza haksız sevkler, aşırı cezalar geldi. Böyle bir şey olamaz. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Benimle birlikte 40 hafta biz ceza aldık, rakibe 14 hafta verildi. Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz. Asil bir duruş sergilememize rağmen saldırılar azalmadı. Maçları locamdan bile izleyemeyeceğimi duyunca çok üzüldüm. G.Saray'dan ayrılamam " yorumunu yaptı.
BORÇ 1.26 MİLYAR TL
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün bugün itibarıyla borçalacak farkının 1 milyar 226 milyon TL olduğunu açıkladı. Son 3 aydaki zararlarının 117 milyon TL olduğunu belirten Cengiz, "Bir rakibimizin zararı 170 milyon TL, diğer rakibimizin zararı 350 milyon TL. Bu geldiğimiz durumun çok güzel özetidir. Kur farkı ve faiz olmasaydı 12 milyon euro, yaklaşık 100 milyon TL kardaydık. Maalesef 20 milyon TL'ye yakın zarardayız. Yalnız UEFA limitlerindeyiz, aşmadık. Şu anda faktoring kredilerimiz sıfır. Hedefimiz, kredileri sıfıra getirmek" diye konuştu.
F.BAHÇE'YE SALVO
F.Bahçe'ye de göndermede bulunan Başkan Cengiz, "Biz küfürlerle hitap etmeyiz. Aldığımız kültür nedeniyle belli bir seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip takımın kullandığı sokak jargonuna döner. Camiamızdan kimseye laf söyletmeyiz. Hele ki dünya çapındaki marka olan hocamıza yapılanları kınadık" dedi.
CAS'A GİTTİK, UEFA'DAN ALIRIZ!
UEFA'nın FFP kurallarını yeniden görüşüp karara bağlaması yönünde karar almasına değinen Başkan Cengiz, "CAS'a gittik. Eğer aleyhimize karar çıkarsa, şampiyon olmuş gibi bedelini UEFA'dan alırız. Kimse merak etmesin.
HAYVANLA HAYVAN OLMAYIZ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine ve rakiplerine saygı düsturuyla uluslararası arenada başarıyı hedeflediklerini dile getirdi. Cengiz, "Bize içeride ya da dışarıda yapılacak haksız eleştirilerin hepsine yanıt veremeyiz. Biz, belli hayvan türleriyle hayvan olamayız. Biz, belli kötülerle kötü olamayız. Biz böyle durmaya mecburuz" dedi.
BASKETBOLDA 172 KOMBİNE
Basketbol takımıyla ilgili eleştirilere değinen Mustafa Cengiz, "Önemli bir menajere vereceğimiz paranın iki katına takım kurduk. 172 kombine satmışız, gelir 81 bin lira. Bu kadar basketbolu seven arkadaş var. Gülme hakkımı kullanıyorum" yorumunu yaptı.
CEZA SUÇA EŞİT OLMALI
G.Saray internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Bildiride, "Ceza cürüme (suça) eşit olmalı ve camiaların vicdanını rahatsız etmemelidir. TFF ve kurulları taraftarı olduğu takıma göre çifte standart uygulamamalıdır. G.Saray kendisine karşı kurulan tüm tuzaklara, rağmen, şampiyon olacaktır" denildi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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