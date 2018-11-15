Gomis’i bana anlatmayın – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’i bana anlatmayın

    Gomis’i bana anlatmayın

    2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu’nda çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'in satılması hakkında konuşan Albayrak, "Gomis bizden 3.3 milyon euro alıyordu. Parasını alamadığı için Kayseri maçına gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra da 'Sorun para değil' işareti yaptı. Gomis'i bana kimse anlatmasın. Yanına başka futbolcuları da alarak gelip zam istedi. Sözleşmeyi uzatıp 5 milyon euro talep etti. örneğini gösterdim, 'Yarısını veriyoruz gitmiyor. Kötü olsan indirim yapacak mıydın?' dedim 'Hayır' dedi. Şimdi 10 milyon euro alıyor. Biz bu parayı veremezdik" dedi.

    1. 15.11.2018
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