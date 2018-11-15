Gomis’i bana anlatmayın

Gomis'in satılması hakkında konuşan Albayrak, "Gomis bizden 3.3 milyon euro alıyordu. Parasını alamadığı için Kayseri maçına gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra da 'Sorun para değil' işareti yaptı. Gomis'i bana kimse anlatmasın. Yanına başka futbolcuları da alarak gelip zam istedi. Sözleşmeyi uzatıp 5 milyon euro talep etti. Tarık Çamdal örneğini gösterdim, 'Yarısını veriyoruz gitmiyor. Kötü olsan indirim yapacak mıydın?' dedim 'Hayır' dedi. Şimdi 10 milyon euro alıyor. Biz bu parayı veremezdik" dedi.