Gomis’i bana anlatmayın
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu’nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Gomis'in satılması hakkında konuşan Albayrak, "Gomis bizden 3.3 milyon euro alıyordu. Parasını alamadığı için Kayseri maçına gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra da 'Sorun para değil' işareti yaptı. Gomis'i bana kimse anlatmasın. Yanına başka futbolcuları da alarak gelip zam istedi. Sözleşmeyi uzatıp 5 milyon euro talep etti. Tarık Çamdal örneğini gösterdim, 'Yarısını veriyoruz gitmiyor. Kötü olsan indirim yapacak mıydın?' dedim 'Hayır' dedi. Şimdi 10 milyon euro alıyor. Biz bu parayı veremezdik" dedi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
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Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
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Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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