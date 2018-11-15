Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    'a Onyekuru müjdesi!

    Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

    Liverpool Echo gazetesinin, Everton muhabiri Adam Jones, Henry Onyekuru’nun bu sezonun geri kalanında çalışma izninin çıkmayacağını belirtti.

    Jones "İngiltere'de çalışma izni almak zorlaştı. AB dışı oyuncuların son 2 yılda milli maçların yüzde 75'inde oynaması gerekiyor" dedi. Onyekuru yeniden kiralanabilir.

    SÜPER LİG'DE 4 GOLÜ VAR

    Henry ?Onyekuru bu sezon ligde 10 maçta forma giydi. ve maçlarında 1'er gol kaydetti. Geçen hafta oynanan maçında ise rakip ağları 2 kez sarstı.
    1. 15.11.2018
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