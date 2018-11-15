Elektrikler 4 kez gitti

Başkan Mustafa Cengiz'in konuşması birkaç kez bu kesintiler nedeniyle yarıda kaldı. Cengiz konuşmasını birkaç seferde tamamlayabildi.

YAYINA KAPANMADI



Divan? Kurulu'nda sarı kırmızılı 10 üye, toplantının kameralara kapalı olması yönünde teklif sundu. Yapılan değerlendirmenin ardından üyelerin talebi reddedildi ve toplantı basına açık yapıldı.Başkan Mustafa Cengiz'in konuşması birkaç kez bu kesintiler nedeniyle yarıda kaldı. Cengiz konuşmasını birkaç seferde tamamlayabildi.