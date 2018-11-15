Elektrikler 4 kez gitti – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Elektrikler 4 kez gitti

    Elektrikler 4 kez gitti

    Divan Kurulu’nun yapıldığı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda 4 kez elektrik kesintisi yaşandı.

    Başkan 'in konuşması birkaç kez bu kesintiler nedeniyle yarıda kaldı. Cengiz konuşmasını birkaç seferde tamamlayabildi.

    YAYINA KAPANMADI

    Divan? Kurulu'nda sarı kırmızılı 10 üye, toplantının kameralara kapalı olması yönünde teklif sundu. Yapılan değerlendirmenin ardından üyelerin talebi reddedildi ve toplantı basına açık yapıldı.Başkan Mustafa Cengiz'in konuşması birkaç kez bu kesintiler nedeniyle yarıda kaldı. Cengiz konuşmasını birkaç seferde tamamlayabildi.

    1. 15.11.2018
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