Elektrikler 4 kez gitti
Galatasaray Divan Kurulu’nun yapıldığı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda 4 kez elektrik kesintisi yaşandı.
Başkan Mustafa Cengiz'in konuşması birkaç kez bu kesintiler nedeniyle yarıda kaldı. Cengiz konuşmasını birkaç seferde tamamlayabildi.
YAYINA KAPANMADI
Divan? Kurulu'nda sarı kırmızılı 10 üye, toplantının kameralara kapalı olması yönünde teklif sundu. Yapılan değerlendirmenin ardından üyelerin talebi reddedildi ve toplantı basına açık yapıldı.Başkan Mustafa Cengiz'in konuşması birkaç kez bu kesintiler nedeniyle yarıda kaldı. Cengiz konuşmasını birkaç seferde tamamlayabildi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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