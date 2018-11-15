Derbide gelir rekoru! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Derbide gelir rekoru!

    Derbide gelir rekoru!

    Ekolig'de bilet başına en fazla gelir elde eden takımlar açıklandı.

    Buna göre , 2017-18 sezonunda derbilerde bilet başına en fazla kazanan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, , ve ile oynadığı karşılaşmalarda bir biletten ortalama 325 TL kazandı. Cimbom derbileri kapalı gişe oynamıştı.

    161.90 TL KAZANÇ

    Cimbom, oynadığı iç saha maçlarında bilet başına en fazla gelir elde eden takım olmayı da başardı. G.Saray, TT Stadı'ndaki 17 iç saha maçında bir biletten ortalama 161.90 TL kazandı.
    1. 15.11.2018
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