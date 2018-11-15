Derbide gelir rekoru!
Ekolig'de bilet başına en fazla gelir elde eden takımlar açıklandı.
161.90 TL KAZANÇ
Cimbom, oynadığı iç saha maçlarında bilet başına en fazla gelir elde eden takım olmayı da başardı. G.Saray, TT Stadı'ndaki 17 iç saha maçında bir biletten ortalama 161.90 TL kazandı.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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