Ergün "Belhanda, Sneijder ve Hagi'den farklı. Kanatlar ve forvet arkasında koşucu bir futbolcu. Bu özelliği sebebiyle transfer edildi. Dışarıdan konuşmak kolay. Görüyorsunuz Gomis kalitesinde forvet az. Kolay bulunmuyor" ifadesini kullandı