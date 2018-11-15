Belhanda koşucu oyuncu – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    koşucu oyuncu

    <a href="/index/belhanda?id=1aa8edda-3df9-4e56-9888-213c70eb929b" class="" rel="tag">Belhanda</a> koşucu oyuncu

    Aslan'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, ve hakkında konuştu.

    Ergün ", ve Hagi'den farklı. Kanatlar ve forvet arkasında koşucu bir futbolcu. Bu özelliği sebebiyle transfer edildi. Dışarıdan konuşmak kolay. Görüyorsunuz kalitesinde forvet az. Kolay bulunmuyor" ifadesini kullandı

    1. 15.11.2018
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