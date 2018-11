Adnan Polat: "Çok güzel miras yediler"

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, "Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler. Bundan sonra bu işlerin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Çok uzun seneler gerektirecek. Günü kurtarmak kolay, geleceği kurtarmak çok zor. Gelen hiçbir başkan geleceği kurtarmak için bir şey yapmadı. Galatasaray gayrimenkulleri de çok ucuza gitti. Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var" dedi.



Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat'ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi ziyaret edildi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan türbenin ziyaretinde Polat'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk basın mensupları da yer aldı.



MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN: "GÜL BABA TÜRBESİ, HEM TÜRKLER HEM DE MACARLAR İÇİN AYNI DERECEDE ÖNEMLİ"

Ziyaretle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, restore edilmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılan Gül Baba Türbesi'nin hem Türkler hem de Macarlar için önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Orban, türbenin çok özel bir yer olduğunu dile getirerek, "Gül Baba Türbesi, hem Türkler hem de Macarlar için aynı derecede önemli bir yer. Cumhurbaşkanı gelmeden önce burası utanılacak kadar kötü durumdaydı. İhmal edilmiş, bir kenara atılmıştı. Birkaç sene önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buranın restore edilmesi için bir konuşmamız olmuştu. Bu fikir bana eski Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan gelmişti. Adnan Polat ile Türk-Macar ilişkilerini geliştirmek için beraberiz. Gül Baba Türbesi'nin bunun sembolü olması açısından kendisi beni ikna etti" diye konuştu.



ADNAN POLAT: "UEFA'DA UMARIM BUNDAN SONRA BAŞARILI, İYİ NETİCELER ALIRIZ"

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da, Gül Baba Türbesi ziyaretinin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İlk olarak Sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ndeki durumunu yorumlayan Polat, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bize çıkan grubu kendimiz belirlesek daha iyisini yapamayız. Bu turu geçmeliyiz. Mazeret olmaz. UEFA'da umarım bundan sonra başarılı, iyi neticeler alırız" dedi.



"İÇİMDE BİR YARA KALDI O KONGREDEN AMA BİR KIRGINLIĞIMIZ YOK ŞU ANDA"

2011 yılındaki Mali Genel Kurul'la ilgili de konuşan Adnan Polat, "2011'de yaşanan olaya gönlümüz kırılmıştı. Hakikaten hak etmediğimiz olaylarla karşılaşmıştık. Mustafa Başkana teşekkür ederim. Genel kurulda alkışları ile bir nebze olsun o gün yapılanın yanlış olduğunu gösterdi. İçimde bir yara kaldı o kongreden ama bir kırgınlığımız yok şu anda.



2011 kongresinde sadece bizi üzmediler, Galatasaray'ın yazılmamış kanunlarını bozdu o kongre. Galatasaray'da daha önce başkan olmak için yönetimlerde görev yapılırdı. Dolayısıyla o yönetimde görev yapanlar neyin içine girdiğini bilerek girerdi. Ama benden sonraki dönemde onlar olayı yaşadıkları süre boyunca anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla Galatasaray'ın başkanlık makamını da yıprattı.

Galatasaray'ın Türk futbolu üzerindeki ağırlığını da erozyona uğrattı, zedeledi" ifadelerini kullandı.



"ŞU ANDA BAŞKAN ADAYLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Adnan Polat, şu an için Galatasaray başkanlığını düşünmediğini vurgulayarak, "Ben Galatasaray'a 11 sene hizmet ettim. Üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Artık yeni jenerasyonların bu işi omuzlaması lazım. Şu anda başkan adayı olmak gibi isteğim ve düşüncem yok" diye konuştu.

Bir soru üzerine de Polat, "Galatasaray'ın hakikaten anayasasında değişiklik yapıp kapıları açması lazım. Ben demiyorum ki sokaktan geçen her insanı alsın. Tüzüğü değiştirmek lazım..." yorumunu yaptı.



"BU KEZ İPİN UCU FAZLA KAÇTI"

Derbide yaşanan olaylarla ilgili ise Polat, şunları söyledi;

"Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında her zaman bazı olaylar oluyor. Türk futbolunun rengi bu. Ama bu kez ipin ucu fazla kaçtı. Çok kabul edilebilecek şekilde söylemler olmadı. İnşallah tekrar etmez."



"GALATASARAY DAHİL TÜM KULÜPLERİN REFORMA İHTİYACI VAR"

Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacının olduğunu sözlerine ekleyen Adnan Polat, "Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler. Bundan sonra bu işlerin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Çok uzun seneler gerektirecek. Günü kurtarmak kolay, geleceği kurtarmak çok zor. Gelen hiçbir başkan geleceği kurtarmak için bir şey yapmadı. Galatasaray gayrimenkulleri de çok ucuza gitti. Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var" şeklinde konuştu.



Adnan Polat'ın açıklamasında öne çıkan diğer sözleri ise şöyle;

-Uzun vadeli plan yapıp onun arkasında durmak lazım.

-Bir kaç sene şampiyon olmuyorsa da olmasın takım. Galatasaray 14 sene şampiyon olmadı. Herkes üzüldü ama Galatasaray büyüklüğünden bir şey kaybetmedi.

-Esasında vücudu kurtarmak için parmağı kesebilmeyi göze almak lazım.

-Galatasaray raydan çıktı mı raya sokmak zor olur. Galatasaray'da birlik beraberlik bitti.

- Başkanın üzerine konuşulmaz. Başkan konuştu mu son nokta olur.

- Galatasaray'ın şampiyonluğunu kenara atarım ama duruşunu bozmam.

- İdari devrim yapmadan Galatasaray düzelmez.

- Galatasaray'ın bir duruşu vardır. Bir kupaya bir şampiyonluğa bu duruşu bozmam.