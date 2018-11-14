Yeni sistem oturdu
Kayserispor’u 3-0 yenen Aslan’da 3’lü sistemden verim alındı
BOŞ TOPLARIN ÇOĞUNU ALDI
Galatasaray'ın Kayseri maçında yüzünü güldüren istatistiklerden biri de sahipsiz topların kazanılması oldu. Cimbom tam 30 sahipsiz topu kazandı. Aslan böylece atak sürekliliği sağladı. Kalesinde tehlike görmedi. Fatih Terim aynı hırsı tüm maçlarda görmek istiyor
3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yendikten sonra teknik direktör Fatih Terim, milli ara da olması sebebiyle takıma 3 gün izin vermişti. Sarı-kırmızılılar, çalışmalarına bugün başlayacak.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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