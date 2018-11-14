Yeni sistem oturdu – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    oturdu

    <a href="/index/yeni-sistem?id=069d671a-ddb8-49e2-9def-7261650db2d0" class="" rel="tag">Yeni sistem</a> oturdu

    ’u yenen ’da 3’lü sistemden verim alındı

    SAKAT ve cezalı oyuncuların çokluğunda deplasmanda 'u 'lık skorla mağlup ederken de beğenildi. Ozan Kabak-Maicon-Serdar'dan oluşan üçlü savunma hattı dikkatli oynadı. Eren'in yokluğunda Onyekuru ve 'ün forvette oynaması hücumu da daha işler hale getirdi. Orta sahada Feghouli ve 'nın sorumluluk almasıyla takımın pas tercihleri de çok daha doğruydu. 'in bu sistemde takımı sahaya dizmesi bekleniyor.

    BOŞ TOPLARIN ÇOĞUNU ALDI
    'ın Kayseri maçında yüzünü güldüren istatistiklerden biri de sahipsiz topların kazanılması oldu. Cimbom tam 30 sahipsiz topu kazandı. böylece atak sürekliliği sağladı. Kalesinde tehlike görmedi. aynı hırsı tüm maçlarda görmek istiyor

    3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ
    Galatasaray, 'de 'u yendikten sonra teknik direktör Fatih Terim, milli ara da olması sebebiyle takıma 3 gün vermişti. Sarı-kırmızılılar, çalışmalarına bugün başlayacak.
    1. 14.11.2018
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