Ozan da eksiklere eklendi – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    da eksiklere eklendi

    <a href="/index/ozan?id=f2f35776-9c2f-46cb-9a2d-2d354d4a92f9" class="" rel="tag">Ozan</a> da eksiklere eklendi
    OZAN Kabak'ın da kadrosundan çıkarılması sarı-kırmızılı taraftarları tedirgin etti. Genç stoperin sağ kasık bölgesinde ağrılarının bulunduğu, maç trafiğinden dolayı yüklenme olduğu ve sakatlanma riskinden ötürü tarafından Ümit Milli Takımdan affının istendiği belirtildi.
    1. 14.11.2018
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