MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR I CANLI

"Asil duruşumuza rağmen bize karşı olan saldırılar azalmadı. Biz küfürlerle hitap etmeyiz. Aldığımız kültür nedeniyle belirli seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip kulübün yaptığı sokak jargonuna döner."



"Dünya çapında çok değerli bir marka olan Fatih hocamıza yapılan saldırıyı kınadık ama bundan bir şey anlamadılar."



"Sanki rövanş gibi oyuncularımıza haksız sevkler, aşırı cezalar geldi. Böyle bir şey olamaz. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Benle birlikte 40 hafta, rakibe 14 hafta. Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz"



SALONUN ELEKTRİKLERİ İKİ KEZ GİTTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklama sırasında iki sefer salonun elektrikleri gitti. Teknik aksaklık giderildikten sonra Başkan Cengiz açıklamalarına devam etti.







TFF İSTİFA ETMELİDİR!

"Tahkim Kurulu'na iyi bir savunma yaptık fakat yetmedi hiçbir suç yokken Schalke maçından önce bize ceza verdiler. Bunun olumsuz etkileri oldu. Bunu şiddetle kınadık. Çünkü Galatasaray, sporda Türkiye'nin en büyük markasıdır, kimse alınmasın"

"Efendi duruş sergilememize rağmen saldırılar azalmadı. Sanki rövanş alır gibi oyuncularımıza haksız sevkler, aşırı cezalar geldi. Türk futbol tarihinde görülmemiş cezalar geliyor. Bize 40 hafta, rakibe 14 hafta... Dinamit atan da rakip. Biz eşitlik istiyoruz."

"Tahkim Kurulu'na iyi bir savunma yaptık ama hiçbir suç yokken Schalke maçından önce ceza verildi. Olumsuz etkileri oldu. Galatasaray, sporda Türkiye'nin en büyük markasıdır. Buna kimse alınmasın. Galatasaray, uluslararası bir markadır."

"Maalesef bize kılıç çekilmemiş, adeta savaş açılmış. Tahkim ve PFDK'nın kararları bunu gösterdi. Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar net. Biz haksızlıkla yürüyemeyiz."

"Tüm tuzaklara engellemelere rağmen şampiyon olacağız"

"CAS'tan lehimize bir karar çıkacak. Hiçbir endişede bulunmayın. Bizim argümanlarımız çok sağlam."

"Aleyhimize bir kararda UEFA'dan şampiyon olmuş gibi bedelini alırız, bundan emin olun."

"Galatasaray şu anda Türkiye'nin sportif anlamda en büyük markası, kimse alınmasın."

"Galatasaray var olduğu müddetçe bana verilen, verilecek cezalar, eğer haklı davamız yolundaysa benim için onurdur, alnıma taçtır."

"Yaptığımız savunmalarda Tahkim Kurulu'nun cezaları bozacağını düşünüyorduk. Maalesef Tahkim Kurulu, sert cezaları onayladı. Çok üzüldük. Yetmedi, sözlü açıklamalarımıza da hiçbir suç isnat edemedikleri halde Schalke maçından önce ceza verdiler."

"Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, yakaranlara, dilekçe gönderenlere, telefon açanlara, UEFA ile olan ilişkilerini Galatasaray'ın aleyhine kullananlara sesleniyorum hedefinize ulaşamayacaksınız."

"Galatasaray'ın hem bağımsız denetim kurulu tarafından kendi iç denetimi yapılıyor hem de UEFA bize kendi bağımsız denetimini uyguluyor. UEFA bize ikinci defa uzlaşma anlaşmasını yaptığında kendi içinde ayağa kalkanlar oldu."

"CAS'a götürdüğümüz davanın temelinde bu var. Biz 4 yıllık sözleşmeyi imzaladık bitti. Bundan sonra bizim aleyhimizde alınacak her kararda biz şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız. Bundan emin olun. Neredeyse her gün, her saat bu konularla ilgileniyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta elde ettiğimiz gelir Süper Lig'de 34 maçta elde ettiğimiz gelirden fazla."

"Şu anda Drogbalar yok, Sneijderler yok. Elimizde olan Eren'imiz de yok ama buna rağmen stadımız full ve ligin en çok gol atan ikinci takımıyız. Ocak ayında bunu düzelttiğimizde o zaman Galatasaray'ı göreceksiniz."

"Futbolda her şey sevgili Abdürrahim Albayrak ve teknik heyetimizin sorumluluğunda. Bunu sorumluluktan kaçıyor diye algılamayın. Bende kusursuz sorumluluk var. Ben kusursuz da olsam sorumluyum. Benimle selfie çektiren 10 kişiden 2-3'ü 'forvet' diyor."