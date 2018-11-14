Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da mesaisi başladı

    Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı

    , 'in 13. haftasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    , 'in 13. haftasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanın ana bölümünde her oyuncu kendi nabız aralığına göre koşu yaptı.

    Antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla tamamlandı.

    Milli takım kamplarında bulunan , , Garry Rodrigues, Younes , Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli çalışmada yer almadı.

    Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    1. 14.11.2018 21:39
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