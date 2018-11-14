Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ana bölümünde her oyuncu kendi nabız aralığına göre koşu yaptı.
Antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli çalışmada yer almadı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
- 14.11.2018 21:39
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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