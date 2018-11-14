Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Mbaye Diagne'yi ara transferde kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Kasımpaşa yönetimiyle ilk teması gerçekleştiren yöneticiler, Diagne'ye karşılık Eren Derdiyok ve Mustafa Denizli'nin isteyeceği ikinci bir futbolcu önerisinde bulundu. Ancak Kasımpaşa cephesi takasa sıcak bakmadığını belirterek 5 milyon euro talep etti. 27 yaşındaki futbolcudan kolay vazgeçmek istemeyen Galatasaray, Kasımpaşa'ya sunacağı yeni öneri üzerinde çalışmaya başladı. 12 golle krallıkta ilk sırada yer alan Senegalli yıldızın sözleşmesi 2022'de bitiyor.