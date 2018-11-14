Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi gözüne kestirdi!
Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Mbaye Diagne'yi ara transferde kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Mbaye Diagne'yi ara transferde kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Kasımpaşa yönetimiyle ilk teması gerçekleştiren yöneticiler, Diagne'ye karşılık Eren Derdiyok ve Mustafa Denizli'nin isteyeceği ikinci bir futbolcu önerisinde bulundu. Ancak Kasımpaşa cephesi takasa sıcak bakmadığını belirterek 5 milyon euro talep etti. 27 yaşındaki futbolcudan kolay vazgeçmek istemeyen Galatasaray, Kasımpaşa'ya sunacağı yeni öneri üzerinde çalışmaya başladı. 12 golle krallıkta ilk sırada yer alan Senegalli yıldızın sözleşmesi 2022'de bitiyor.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi gözüne kestirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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