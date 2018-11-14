Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi gözüne kestirdi! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , 'dan Diagne'yi gözüne kestirdi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'dan Diagne'yi gözüne kestirdi!

    , 'in çok istediği 'yi ara transferde kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

    , 'in çok istediği 'yi ara transferde kadrosuna katmak için kolları sıvadı. yönetimiyle ilk teması gerçekleştiren yöneticiler, Diagne'ye karşılık ve 'nin isteyeceği ikinci bir futbolcu önerisinde bulundu. Ancak cephesi takasa sıcak bakmadığını belirterek 5 milyon euro talep etti. 27 yaşındaki futbolcudan kolay vazgeçmek istemeyen , 'ya sunacağı yeni öneri üzerinde çalışmaya başladı. 12 golle krallıkta ilk sırada yer alan Senegalli yıldızın sözleşmesi 2022'de bitiyor.

    1. 14.11.2018
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