Galatasaray, Eurocup’ta 3 maç sonra galip
Galatasaray, ile 7DAYS Eurocup’ta evinde Alman temsilcisi ratiopharm Ulm’u yenerek, Avrupa'da 3 maç aradan sonra galip ayrıldı.
Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ratiopharm Ulm ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maça tutuk başlasa da ilerleyen bölümde toparladı ve parkeden 77-69'luk skorla galip ayrıldı. Bununla birlikte Eurocup'ta 3 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Aslan, Almanya'da oynanan müsabakayı uzatmalarda 103-92 kaybetmişti.
Galatasaray, Eurocup'ın 8. haftasında 21 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında Brescia ile karşılaşacak.
- 14.11.2018 23:17
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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