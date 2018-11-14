Galatasaray, Eurocup’ta 3 maç sonra galip – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , ’ta 3 maç sonra galip

    Galatasaray, Eurocup’ta 3 maç sonra galip

    , ile 7DAYS ’ta evinde Alman temsilcisi ratiopharm Ulm’u yenerek, 'da 3 maç aradan sonra galip ayrıldı.

    , ile 7DAYS 'ta evinde Alman temsilcisi ratiopharm Ulm'u yenerek, 'da 3 maç aradan sonra galip ayrıldı.

    Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ratiopharm Ulm ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maça tutuk başlasa da ilerleyen bölümde toparladı ve parkeden 77-69'luk skorla galip ayrıldı. Bununla birlikte Eurocup'ta 3 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Aslan, 'da oynanan müsabakayı uzatmalarda 103-92 kaybetmişti.

    Galatasaray, Eurocup'ın 8. haftasında 21 Kasım Çarşamba günü deplasmanında Brescia ile karşılaşacak.
    1. 14.11.2018 23:17
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