Cimbom’a bir samuray daha – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Cimbom’a bir samuray daha

    Cimbom’a bir samuray daha
    Feghouli'nin beklentileri karşılayamaması ve Onyekuru'nun da sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle bir de kanat oyuncusu bakan 'ın Japon kanat oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. 20 yaşındaki genç futbolcu, 'la birlikte Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü ile anılıyor. Atletıco Madrid, , Leverkusen, Ajax ve PSV'nin de Groningen'de forma giyen 'ı takip ettiği önümüzdeki döneminde bir yarış olacağı kaydedildi.

    Gamba Osaka'dan Groningen'e olan genç futbolcu sağ açık, sol açık ve forvet arkası mevkilerinde görev yapıyor

    Sol ayağını kulnanan Ritsu Doan'ın kulübü Groningen ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Bu sezon 'nde oynadığı 12 maçta 3 gol attı 1 ve asist yaptı.

    Transfermarkt değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösterildi
    1. 14.11.2018
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