Cimbom’a bir samuray daha
Gamba Osaka'dan Groningen'e transfer olan genç futbolcu sağ açık, sol açık ve forvet arkası mevkilerinde görev yapıyor
Sol ayağını kulnanan Ritsu Doan'ın kulübü Groningen ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Hollanda Ligi'nde oynadığı 12 maçta 3 gol attı 1 ve asist yaptı.
Transfermarkt değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösterildi
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Cimbom’a bir samuray daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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