Basketbolda rakip ULM – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    rakip

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    GALATASARAY erkek basketbol takımı ULEB , A Grubu'ndaki 7. maçında bugün 'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi ile 5. sırada. Rakibi ise 3 galibiyetle, 4. basamakta.
    1. 14.11.2018
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