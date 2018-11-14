Aslan'a 32 maç ceza – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Aslan'a 32 maç ceza

    Aslan'a 32 maç ceza

    , ’a ceza vermeyi sürdürüyor. Cimbom’un F.Bahçe ile oynadığı derbinin toplam faturası dün İmparator’a verilen 3 maç cezayla birlikte toplamda 32 karşılaşmaya çıktı

    bir derbi oynadı, cezaları bitmek bilmiyor. maçı sonrası yaşanan kavgada takımın büyük bölümü 'na sevk edilmişti. 'e 7 maç, yardımcısı 'a 8 maç ceza çıkmıştı.

    Futbolculardan 6, Badou Ndiaye 5, 3 maçla cezalandırılmıştı. İmparator, karşılaşmasında yaptığı açıkmalalarla bir kez daha 'ya sevk edilmişti. Kurul, yeni cezaları açıkladı. Buna göre Aslan'ın hocası 'e 3 maç daha eklendi. Böylece karşılamasının faturası toplamda 32 maça çıktı.

    yaptığı açıklamada " teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14 bin para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının devam eden cezasının infazının bitimi takiben başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

    CENGİZ'E DE 60 GÜN GELDİ
    PFDK, Galatasaray Başkanı 'e de ceza kesti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 'e 60 hak mahrumiyeti ve 40 bin para cezası verildi.

    FATİH TERİM
    10 MAÇ + 79 BİN TL

    MUSTAFA CENGİZ
    60 HAK MAHRUMİYETİ + 40 BİN TL

    HASAN ŞAŞ
    8 MAÇ + 20.800 TL

    RYAN DONK
    6 MAÇ + 7.800 TL

    BADOU NDİAYE
    5 MAÇ + 7.800 TL

    GARRY RODRİGUES
    3 MAÇ + 7.800 TL

    MARİANO
    5.000 TL

    1. 14.11.2018
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