Aslan'a 32 maç ceza
PFDK, Galatasaray’a ceza vermeyi sürdürüyor. Cimbom’un F.Bahçe ile oynadığı derbinin toplam faturası dün İmparator’a verilen 3 maç cezayla birlikte toplamda 32 karşılaşmaya çıktı
Galatasaray bir derbi oynadı, cezaları bitmek bilmiyor. Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan kavgada takımın büyük bölümü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Fatih Terim'e 7 maç, yardımcısı Hasan Şaş'a 8 maç ceza çıkmıştı.
Futbolculardan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye 5, Garry Rodrigues 3 maçla cezalandırılmıştı. İmparator, Schalke karşılaşmasında yaptığı açıkmalalarla bir kez daha PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, yeni cezaları açıkladı. Buna göre Aslan'ın hocası Fatih Terim'e 3 maç daha eklendi. Böylece Fenerbahçe karşılamasının faturası toplamda 32 maça çıktı.
PFDK yaptığı açıklamada "Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının devam eden cezasının infazının bitimi takiben başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
CENGİZ'E DE 60 GÜN GELDİ
PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de ceza kesti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.
FATİH TERİM
10 MAÇ + 79 BİN TL
MUSTAFA CENGİZ
60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ + 40 BİN TL
HASAN ŞAŞ
8 MAÇ + 20.800 TL
RYAN DONK
6 MAÇ + 7.800 TL
BADOU NDİAYE
5 MAÇ + 7.800 TL
GARRY RODRİGUES
3 MAÇ + 7.800 TL
MARİANO
5.000 TL
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Aslan'a 32 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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