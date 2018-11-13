Yazılı Medya Davala sınıfı geçti – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Yazılı Medya Davala sınıfı geçti

    Yazılı Medya Davala sınıfı geçti
    Fatih Terim'in yokluğunda ilk sınavını deplasmanında veren yardımcı antrenör sınıfı geçti. Davala, Levent Şahin ile birlikte kulübede takımı yönetme, motivasyon ve oyuncu değişiklikleri konusunda tam not aldı. Gelecek maçlar için de güven verdi.
    1. 13.11.2018
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