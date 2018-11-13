Terim yeni ceza alacak mı? – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Terim yeni ceza alacak mı?

    Terim yeni ceza alacak mı?

    ’da gözler yeniden Hukuk Kurulu’nda

    derbisi sonrası yaptığı açıklamalar ve hakem 'a tepkisinden dolayı 7 maçtan men edilen 'in bugün ikinci kez ceza alması gündemde... Nedeni ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 04 maçı öncesi ve sonrasındaki 'na yönelik ifadeleri... AYRICA Kulübü ve Başkan de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 38. maddeden kurula ihraç edilmişti. ŞIMDI gözler yeniden 'ya çevrildi...

    NE DEMİŞTİ?
    "Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural... Madem bunu açıkladın, bir de arkasından 'ye 'den bir destek mesajı beklerdim."

    AMELİYAT EDİLDİ
    dün sinüzit ameliyatı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

    1. 13.11.2018
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