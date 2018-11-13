Terim yeni ceza alacak mı?

Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar ve hakem Fırat Aydınus'a tepkisinden dolayı 7 maçtan men edilen Fatih Terim'in bugün ikinci kez ceza alması gündemde... Nedeni ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçı öncesi ve sonrasındaki Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik ifadeleri... AYRICA Galatasaray Kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 38. maddeden kurula ihraç edilmişti. ŞIMDI gözler yeniden PFDK'ya çevrildi...



NE DEMİŞTİ?

"Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural... Madem bunu açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye TFF'den bir destek mesajı beklerdim."



AMELİYAT EDİLDİ

Teknik direktör Fatih Terim dün sinüzit ameliyatı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."