Terim yeni ceza alacak mı?
Galatasaray’da gözler yeniden TFF Hukuk Kurulu’nda
Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar ve hakem Fırat Aydınus'a tepkisinden dolayı 7 maçtan men edilen Fatih Terim'in bugün ikinci kez ceza alması gündemde... Nedeni ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçı öncesi ve sonrasındaki Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik ifadeleri... AYRICA Galatasaray Kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 38. maddeden kurula ihraç edilmişti. ŞIMDI gözler yeniden PFDK'ya çevrildi...
NE DEMİŞTİ?
"Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural... Madem bunu açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye TFF'den bir destek mesajı beklerdim."
AMELİYAT EDİLDİ
Teknik direktör Fatih Terim dün sinüzit ameliyatı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
- 13.11.2018
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Lidere gözdağı!
Toplam 1
Yorum
sinan tuzcuoglu sayin baskan Riza hoca bosta kaldi Rizespor onunla buyuk basarilar yasadi lutfen riza hocayi getirin takimin basina rize saha kalksin
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal Pepe,Qaresma,Atiba,Adriano,Tolga yaşlandı gitmeli.Love,Pektemek,Larin,Roco yetersiz gitmeli,Vida,Karius vasat tutmadı gitmeli.yeni kan şart.
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 2
Yorum
eray karius gökhan pepe fatih caner medel güven dorukhan babel q7 pektemek ilk 11 yeter artık ya gençler kadroya
Terim yeni ceza alacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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