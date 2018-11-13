Revirden 4 müjde – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Revirden 4 müjde

    Revirden 4 müjde

    Nagatomo, ve Eren, milli ara sonrası hazır olacak. Nando’nun durumu da iyi

    Milli ara 'a yaralarını sarma fırsatı verdi. Florya'dan ilk güzel haberler geldi. İki haftalık süreçte tedavileri devam eden Yuto Nagatomo ile 'nun tamamen iyileşeceği ifade edildi. Bir diğer sakat da hazır hale gelecek. Kafasına 10 dikiş atılan Fernando Muslera'da ise ciddi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

    1. 13.11.2018
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