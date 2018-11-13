Revirden 4 müjde
Nagatomo, Fernando ve Eren, milli ara sonrası hazır olacak. Nando’nun durumu da iyi
Milli ara Galatasaray'a yaralarını sarma fırsatı verdi. Florya'dan ilk güzel haberler geldi. İki haftalık süreçte tedavileri devam eden Yuto Nagatomo ile Fernando'nun tamamen iyileşeceği ifade edildi. Bir diğer sakat Eren Derdiyok da hazır hale gelecek. Kafasına 10 dikiş atılan Fernando Muslera'da ise ciddi bir sorun bulunmadığı bildirildi.
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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