Revirden 4 müjde

Milli ara Galatasaray'a yaralarını sarma fırsatı verdi. Florya'dan ilk güzel haberler geldi. İki haftalık süreçte tedavileri devam eden Yuto Nagatomo ile Fernando'nun tamamen iyileşeceği ifade edildi. Bir diğer sakat Eren Derdiyok da hazır hale gelecek. Kafasına 10 dikiş atılan Fernando Muslera'da ise ciddi bir sorun bulunmadığı bildirildi.