Penaltılar özetliyor!

Derbi sonrası TFF ve kurulları ile arası açılan Cimbom'da taraftarlar karşı atağa geçti. SARI-KIRMIZILILAR, sosyal medyada Süper Lig'de son 3 sezonda 3 büyüklerin kazandığı penaltı sayılarını paylaşarak, 'Galatasaray kollanmıyor, aksine mağdur' görüşünü savundu. Galatasaray söz konusu dönemde en az penaltı atışı kullanırken, aleyhine ise en çok penaltı çalınan takım oldu. İşte o tablo:



Kollanmıyor, aksine mağdur



SÜPER LİG'DE SON 3 SEZONDA KAZANILAN PENALTI SAYILARI

Beşiktaş 20

Fenerbahçe 17

Galatasaray 12



SON 2 SEZONDA SÜPER LIG'DE RAKİPLERİNİN KAZANDIKLARI PENALTI SAYILARI

Galatasaray 11

Beşiktaş 5

Fenerbahçe 2