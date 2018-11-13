Penaltılar özetliyor! – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Penaltılar özetliyor!

    Penaltılar özetliyor!

    Derbi sonrası ve kurulları ile arası açılan Cimbom'da taraftarlar karşı atağa geçti. SARI-KIRMIZILILAR, sosyal medyada 'de son 3 3 büyüklerin kazandığı sayılarını paylaşarak, ' kollanmıyor, aksine mağdur' görüşünü savundu. Galatasaray söz konusu dönemde en az penaltı atışı kullanırken, aleyhine ise en çok penaltı çalınan takım oldu. İşte o tablo:

    Kollanmıyor, aksine mağdur

    SÜPER LİG'DE SON 3 SEZONDA KAZANILAN PENALTI SAYILARI
    20
    17
    Galatasaray 12

    SON 2 SEZONDA SÜPER LIG'DE RAKİPLERİNİN KAZANDIKLARI PENALTI SAYILARI
    Galatasaray 11
    Beşiktaş 5
    Fenerbahçe 2

    1. 13.11.2018
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