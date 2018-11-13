Penaltılar özetliyor!
Derbi sonrası TFF ve kurulları ile arası açılan Cimbom'da taraftarlar karşı atağa geçti. SARI-KIRMIZILILAR, sosyal medyada Süper Lig'de son 3 sezonda 3 büyüklerin kazandığı penaltı sayılarını paylaşarak, 'Galatasaray kollanmıyor, aksine mağdur' görüşünü savundu. Galatasaray söz konusu dönemde en az penaltı atışı kullanırken, aleyhine ise en çok penaltı çalınan takım oldu. İşte o tablo:
Kollanmıyor, aksine mağdur
SÜPER LİG'DE SON 3 SEZONDA KAZANILAN PENALTI SAYILARI
Beşiktaş 20
Fenerbahçe 17
Galatasaray 12
SON 2 SEZONDA SÜPER LIG'DE RAKİPLERİNİN KAZANDIKLARI PENALTI SAYILARI
Galatasaray 11
Beşiktaş 5
Fenerbahçe 2
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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