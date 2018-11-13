Ozan Kabak şoku! Kadrodan çıkartıldı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    şoku! Kadrodan çıkartıldı

    Ozan Kabak şoku! Kadrodan çıkartıldı

    Ümit Milliler'de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı ve yerine dahil edildi.

    Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü 'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine dahil edildi.

    Ümit Milli Takım, ikinci çalışmasını 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Murcia'da La Torre Otel sahasında gerçekleştirecek.
    1. 13.11.2018 12:01
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