Ozan Kabak şoku! Kadrodan çıkartıldı
Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı ve yerine Gökay Güney dahil edildi.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.
Ümit Milli Takım, ikinci çalışmasını 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Murcia'da La Torre Otel sahasında gerçekleştirecek.
- 13.11.2018 12:01
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
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gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
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MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
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serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
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