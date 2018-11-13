Hagi hatası!.. – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hagi hatası!..

    Hagi hatası!..
    UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı dün "2000'de bugün Hagi bu roketi üretti" ifadeleriyle 'nin Monaco'ya attığı golü paylaştı. Ancak Hagi, 45 metreden attığı o efsane golü 12 Kasım'da değil 12 Eylül 2000'de atmıştı. daha sonra hatalı paylaşımı farkederek, sildi.
    1. 13.11.2018
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