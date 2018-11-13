Eve kapanıyor – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Eve kapanıyor

    Eve kapanıyor

    Sarı-kırmızılılar, ve Devler Ligi’nde yapacağı üst üste 8 maçın 7’sini ’da oynayacak. Hedef bu avantajı iyi kullanmak

    galibiyetiyle sıkıntılı günleri aşan G.Saray, milli aradan sonra da yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu süreçte en büyük kozu ise fikstür avantajı. Terim ve öğrencileri, önümüzdeki 76 günde oynayacağı 8 +Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 kez dışına çıkacak. (NOT: programı belli olmadı.) İlk yarı bitimine kadar tüm lig maçlarını 'da yapacak olan Aslan'ın şehir dışındaki tek deplasmanı Devler Ligi'ndeki maçı

    LİDERLİĞİ GERİ İSTİYOR
    'da Moskova'da oynanacak bu karşılaşma dışındaki 7 maçın tamamı İstanbul'da oynanacak. İkinci yarının ilk maçı olan Ankaragücü randevusu dahil 2 ay İstanbul dışına çıkmayacak olan sarı- kırmızılılar bu avantajı iyi değerlendirip ligde tekrar liderliğe yükselmek istiyor. Avrupa'da ise hedef en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek olacak.

    4. KEZ HOCASIZ TAKIMA KARŞI
    G.Saray'ın 13. haftada karşılaşacağı , ile yolları ayırdı. Böylece Cimbom, 4. kez hocası gönderilen bir takımla oynayacak. Aynı durumdaki Akhisar (0-3), Erzurum (1-0) ve F.Bahçe'ye (2-2) karşı 5 puan kaybedildi.

    AKBABA'NIN DİKİŞLERİ ALINIYOR
    Erzurumspor maçında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba'nın 1.5 aylık alçısının bu hafta çıkarılacağı bildirildi. Emre'nin önümüzdeki haftadan itibaren güçlendirme çalışmalarına başlayacağı, takıma katılmasının ise aralık sonunu bulacağı belirtildi.

    MUSLERA'YA MİLLİ ENGEL
    URUGUAY basını, maçında başına 10 dikiş atılan Muslera'nın Fransa ve Brezilya ile oynanacak karşılaşmalarda görev yapamayacağını yazdı.

    Galatasaray, 'da oynadığı son 25 maçta yenilmedi. (22 galibiyet, 3 beraberlik). İstanbul'daki 7 maçın 4'ünü müthiş taraftarı önünde yapacak olan Cimbom için bu da ayrı bir koz

    Aslan için 'de kırılma maçları ve Medipol ile İstanbul'da ama rakiplerinin sahasında oynayacağı derbiler olacak. İki maçtan alınacak sonuçlar, devreyi nerede bitireceğini belirleyecek

    İŞTE O SERİ:

    TARİH RAKİP
    23 Kasım A.
    Lokomotiv M. (D)
    2 Aralık (D)
    8 Aralık Ç. Rizespor
    11 Aralık Porto
    15 Aralık M. (D)
    23 Aralık DG Sivasspor
    27 Ocak 2019 Ankaragücü

    1. 13.11.2018
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