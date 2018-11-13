Eve kapanıyor

KAYSERİSPOR galibiyetiyle sıkıntılı günleri aşan G.Saray, milli aradan sonra da yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu süreçte en büyük kozu ise fikstür avantajı. Terim ve öğrencileri, önümüzdeki 76 günde oynayacağı 8 Süper Lig+Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. (NOT: Türkiye Kupası programı belli olmadı.) İlk yarı bitimine kadar tüm lig maçlarını İstanbul'da yapacak olan Aslan'ın şehir dışındaki tek deplasmanı Devler Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı



LİDERLİĞİ GERİ İSTİYOR

28 Kasım'da Moskova'da oynanacak bu karşılaşma dışındaki 7 maçın tamamı İstanbul'da oynanacak. İkinci yarının ilk maçı olan Ankaragücü randevusu dahil 2 ay İstanbul dışına çıkmayacak olan sarı- kırmızılılar bu avantajı iyi değerlendirip ligde tekrar liderliğe yükselmek istiyor. Avrupa'da ise hedef en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek olacak.



4. KEZ HOCASIZ TAKIMA KARŞI

G.Saray'ın 13. haftada karşılaşacağı Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı. Böylece Cimbom, 4. kez hocası gönderilen bir takımla oynayacak. Aynı durumdaki Akhisar (0-3), Erzurum (1-0) ve F.Bahçe'ye (2-2) karşı 5 puan kaybedildi.



AKBABA'NIN DİKİŞLERİ ALINIYOR

Erzurumspor maçında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba'nın 1.5 aylık alçısının bu hafta çıkarılacağı bildirildi. Emre'nin önümüzdeki haftadan itibaren güçlendirme çalışmalarına başlayacağı, takıma katılmasının ise aralık sonunu bulacağı belirtildi.



MUSLERA'YA MİLLİ ENGEL

URUGUAY basını, Kayserispor maçında başına 10 dikiş atılan Muslera'nın Fransa ve Brezilya ile oynanacak karşılaşmalarda görev yapamayacağını yazdı.



Galatasaray, Türk Telekom'da oynadığı son 25 maçta yenilmedi. (22 galibiyet, 3 beraberlik). İstanbul'daki 7 maçın 4'ünü müthiş taraftarı önünde yapacak olan Cimbom için bu da ayrı bir koz



Aslan için Süper Lig'de kırılma maçları Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile İstanbul'da ama rakiplerinin sahasında oynayacağı derbiler olacak. İki maçtan alınacak sonuçlar, devreyi nerede bitireceğini belirleyecek



İŞTE O SERİ:

TARİH RAKİP

23 Kasım A. Konyaspor

28 Kasım Lokomotiv M. (D)

2 Aralık Beşiktaş (D)

8 Aralık Ç. Rizespor

11 Aralık Porto

15 Aralık M. Başakşehir (D)

23 Aralık DG Sivasspor

27 Ocak 2019 Ankaragücü