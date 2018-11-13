Eve kapanıyor
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Devler Ligi’nde yapacağı üst üste 8 maçın 7’sini İstanbul’da oynayacak. Hedef bu avantajı iyi kullanmak
KAYSERİSPOR galibiyetiyle sıkıntılı günleri aşan G.Saray, milli aradan sonra da yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu süreçte en büyük kozu ise fikstür avantajı. Terim ve öğrencileri, önümüzdeki 76 günde oynayacağı 8 Süper Lig+Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. (NOT: Türkiye Kupası programı belli olmadı.) İlk yarı bitimine kadar tüm lig maçlarını İstanbul'da yapacak olan Aslan'ın şehir dışındaki tek deplasmanı Devler Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı
LİDERLİĞİ GERİ İSTİYOR
28 Kasım'da Moskova'da oynanacak bu karşılaşma dışındaki 7 maçın tamamı İstanbul'da oynanacak. İkinci yarının ilk maçı olan Ankaragücü randevusu dahil 2 ay İstanbul dışına çıkmayacak olan sarı- kırmızılılar bu avantajı iyi değerlendirip ligde tekrar liderliğe yükselmek istiyor. Avrupa'da ise hedef en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek olacak.
4. KEZ HOCASIZ TAKIMA KARŞI
G.Saray'ın 13. haftada karşılaşacağı Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı. Böylece Cimbom, 4. kez hocası gönderilen bir takımla oynayacak. Aynı durumdaki Akhisar (0-3), Erzurum (1-0) ve F.Bahçe'ye (2-2) karşı 5 puan kaybedildi.
AKBABA'NIN DİKİŞLERİ ALINIYOR
Erzurumspor maçında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba'nın 1.5 aylık alçısının bu hafta çıkarılacağı bildirildi. Emre'nin önümüzdeki haftadan itibaren güçlendirme çalışmalarına başlayacağı, takıma katılmasının ise aralık sonunu bulacağı belirtildi.
MUSLERA'YA MİLLİ ENGEL
URUGUAY basını, Kayserispor maçında başına 10 dikiş atılan Muslera'nın Fransa ve Brezilya ile oynanacak karşılaşmalarda görev yapamayacağını yazdı.
Galatasaray, Türk Telekom'da oynadığı son 25 maçta yenilmedi. (22 galibiyet, 3 beraberlik). İstanbul'daki 7 maçın 4'ünü müthiş taraftarı önünde yapacak olan Cimbom için bu da ayrı bir koz
Aslan için Süper Lig'de kırılma maçları Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile İstanbul'da ama rakiplerinin sahasında oynayacağı derbiler olacak. İki maçtan alınacak sonuçlar, devreyi nerede bitireceğini belirleyecek
İŞTE O SERİ:
TARİH RAKİP
23 Kasım A. Konyaspor
28 Kasım Lokomotiv M. (D)
2 Aralık Beşiktaş (D)
8 Aralık Ç. Rizespor
11 Aralık Porto
15 Aralık M. Başakşehir (D)
23 Aralık DG Sivasspor
27 Ocak 2019 Ankaragücü
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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