Divan sert geçecek – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Divan sert geçecek

    Divan sert geçecek
    KASIM ayı olağan divan kurulu toplantısı çarşamba günü lisede yapılacak. Toplantıda ana konu derbisinde yaşanan olaylar ve ile oyunculara verilen cezalar olacak. Üyelerin, yönetime sert eleştiriler yöneltmesi beklenirken, başkan de eleştirilere yanıt verecek.
    1. 13.11.2018
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