Burak seslerı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Burak seslerı

    Burak seslerı
    FORVET listesine da dahil oldu. 'da sorunlar yaşayan golcü oyuncunun, bordo- mavili takımdan ayrılmak istediği ve 'a haber yolladığı konuşuluyor. Taraftarlar, Burak konusunda şimdiden ikiye bölünürken, milli forvet için de son söz 'de olacak. Burak, 2012-16 arası forma giydiği Galatasaray'da 2 şampiyonluğu ve gol krallığı yaşamıştı.
    1. 13.11.2018
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