Adebayor iddiası – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Adebayor iddiası

    Adebayor iddiası

    Ara transferde forvete takviye yapacak G.Saray’a ’de yedeğe düşen golcünün teklif edildiği ileri sürüldü

    Bafetimbi Gomis'in yerine yazın süre yetmediği için yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan 'da 'un ismi gündeme geldi. 'nın son 3 maçta şans vermediği golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü. Yönetimin, Adebayor'un ismini 'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon 'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti. Tecrübeli oyuncunun, ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör 'in vermesi bekleniyor.

    Adebayor, geçen sezon 5-1 kazandıkları maçta G.Saray'a 3 gol atmıştı.

    1. 13.11.2018
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