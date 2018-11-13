Adebayor iddiası
Ara transferde forvete takviye yapacak G.Saray’a Başakşehir’de yedeğe düşen Togolu golcünün teklif edildiği ileri sürüldü
Bafetimbi Gomis'in yerine yazın süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Emmanuel Adebayor'un ismi gündeme geldi. Abdullah Avcı'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü. Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti. Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor.
Adebayor, geçen sezon 5-1 kazandıkları maçta G.Saray'a 3 gol atmıştı.
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
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Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
Adebayor iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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