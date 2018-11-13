Adebayor iddiası

Bafetimbi Gomis'in yerine yazın süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Emmanuel Adebayor'un ismi gündeme geldi. Abdullah Avcı'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü. Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti. Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor.



Adebayor, geçen sezon 5-1 kazandıkları maçta G.Saray'a 3 gol atmıştı.



