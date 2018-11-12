Son Mohikan! – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Son Mohikan!

    Son Mohikan!

    Kayseri’de 2 golle Aslan’ı sırtlayan Onyekuru, tüm gollerini deplasmanda atarak ‘zor maçların adamı’ olduğunu gösterdi

    Cimbom'da 3 puanın yanı sıra Henry Onyekuru sevinci yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, sakatlığının ardından karşısında attığı 2 golle eski formunu yakaladığını gösterdi. 74 dakikada sadece 29 kez topla buluşan genç oyuncu, çektiği iki şutta da topu filelerle buluşturup 'bitiricilik' dersi verdi. Onyekuru karşılaşmayı yüzde 54.6 pas isabeti, 8 top kaybı ve 2 ofsayt ile tamamladı. 'de forma giydiği ilk 9 maçta da 2 gol atan Henry'nin bir başka özelliği ise 4 golünü de deplasmanda atması oldu. Böylece 'zor maçların adamı' olarak değerini biraz daha artırdı. Kiralık futbolcuyu, ?Bayern Münih de yakından takip ediyor

    RONALDO BENZETMESİ!

    Müthiş sprint yeteneği, aniden hızlanabilmesi ve dripling sırasındaki dengesiyle fark yaratan Onyekuru, Kayserispor maçı sonrası sosyal medyada Christiano Ronaldo'ya benzetildi.

    TERİM VE TARAFTARA

    Henry galibiyeti Terim, taraftarlar ve maçta forma giyemeyen takım arkadaşlarına armağan etti. Genç yıldız, "Önemli bir maçtı. Cezalılar, eksiklerimiz vardı. Son ana kadar mücadele etmemiz gerekti" dedi.

    SKORER SAVUNMA

    Onyekuru'nun attığı 2 golden önce G.Saray'ın Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'inde savunma oyuncularının katkısı vardı. Bu arada sarı-kırmızılıların son golü de bir başka defans oyuncusu Ömer'den geldi.

    1. 12.11.2018
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