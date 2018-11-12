Son Mohikan!
Kayseri’de 2 golle Aslan’ı sırtlayan Onyekuru, tüm gollerini deplasmanda atarak ‘zor maçların adamı’ olduğunu gösterdi
Cimbom'da 3 puanın yanı sıra Henry Onyekuru sevinci yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, sakatlığının ardından Kayserispor karşısında attığı 2 golle eski formunu yakaladığını gösterdi. 74 dakikada sadece 29 kez topla buluşan genç oyuncu, çektiği iki şutta da topu filelerle buluşturup 'bitiricilik' dersi verdi. Onyekuru karşılaşmayı yüzde 54.6 pas isabeti, 8 top kaybı ve 2 ofsayt ile tamamladı. Süper Lig'de forma giydiği ilk 9 maçta da 2 gol atan Henry'nin bir başka özelliği ise 4 golünü de deplasmanda atması oldu. Böylece 'zor maçların adamı' olarak değerini biraz daha artırdı. Kiralık futbolcuyu, ?Bayern Münih de yakından takip ediyor
RONALDO BENZETMESİ!
Müthiş sprint yeteneği, aniden hızlanabilmesi ve dripling sırasındaki dengesiyle fark yaratan Onyekuru, Kayserispor maçı sonrası sosyal medyada Christiano Ronaldo'ya benzetildi.
TERİM VE TARAFTARA
Henry galibiyeti Terim, taraftarlar ve maçta forma giyemeyen takım arkadaşlarına armağan etti. Genç yıldız, "Önemli bir maçtı. Cezalılar, eksiklerimiz vardı. Son ana kadar mücadele etmemiz gerekti" dedi.
SKORER SAVUNMA
Onyekuru'nun attığı 2 golden önce G.Saray'ın Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'inde savunma oyuncularının katkısı vardı. Bu arada sarı-kırmızılıların son golü de bir başka defans oyuncusu Ömer'den geldi.
- 12.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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