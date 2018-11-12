Sistemini buldu
Cimbom 3-5-2 ile devam edecek
Kayseri maçında Fatih Terim yoktu ama tecrübeli hoca sahaya çıkan kadroya imzasını atmayı ihmal etmedi. Orta sahada çok önemli 3 ismini (Rodrigues, Donk ve Ndiaye) kaybeden Terim, bunun üzerine taktik bir değişikliğe gitti ve bekleri ileri kaydırarak üçlü savunma ile sahaya çıktı. İleride de Sinan'ın yanına Onyekuru'yu koydu ve çift forvete döndü. Bu durum Galatasaray savunmasının direncini artırırken daha rahat pozisyon bulmasını da sağladı. 3-5-2'den oldukça memnun kalan Terim'in Konya maçında da aynı sistemi sürdürmeyi planladığı öğrenildi.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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