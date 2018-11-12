Sistemini buldu – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sistemini buldu

    Sistemini buldu

    Cimbom 3-5-2 ile devam edecek

    Kayseri maçında yoktu ama tecrübeli hoca sahaya çıkan kadroya imzasını atmayı ihmal etmedi. Orta sahada çok önemli 3 ismini (Rodrigues, Donk ve Ndiaye) kaybeden Terim, bunun üzerine taktik bir değişikliğe gitti ve bekleri ileri kaydırarak üçlü savunma ile sahaya çıktı. İleride de Sinan'ın yanına Onyekuru'yu koydu ve çift forvete döndü. Bu durum savunmasının direncini artırırken daha rahat pozisyon bulmasını da sağladı. 3-5-2'den oldukça memnun kalan Terim'in Konya maçında da aynı sistemi sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

    1. 12.11.2018
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