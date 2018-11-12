Mustafa Cengiz yarın basın toplantısı düzenleyecek
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    basın toplantısı düzenleyecek

    Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

    Başkanı , yarın (12 Kasım Pazartesi) saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

    Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

    "Camiamıza ve spor kamuoyuna: Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz, (yarın) 12 Kasım Pazartesi saat 16:00'da, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısı ile gündeme ait açıklamalarda bulunacaktır.

    Basın toplantısını, saat 16:00'dan itibaren GSTV'den canlı yayınla izleyebilirsiniz."

    1. 11.11.2018 21:04
    2. Güncelleme: 12.11.2018 07:54
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