Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarın (12 Kasım Pazartesi) saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
"Camiamıza ve spor kamuoyuna: Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz, (yarın) 12 Kasım Pazartesi saat 16:00'da, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısı ile gündeme ait açıklamalarda bulunacaktır.
Basın toplantısını, saat 16:00'dan itibaren GSTV'den canlı yayınla izleyebilirsiniz."
- 11.11.2018 21:04
- Güncelleme: 12.11.2018 07:54
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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