Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;



"Camiamıza ve spor kamuoyuna: Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz, (yarın) 12 Kasım Pazartesi saat 16:00'da, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısı ile gündeme ait açıklamalarda bulunacaktır.

Basın toplantısını, saat 16:00'dan itibaren GSTV'den canlı yayınla izleyebilirsiniz."