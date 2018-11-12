İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından bazı başlıklar:



"TÜM RAKİPLERİMİZ BİZİM KARDEŞİMİZ, ULUSAL DEĞERLERİMİZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son günlerde Galatasaray'ın merkezinde olduğu olumsuz gündem başlıklarını değerlendirmeye başlarken; "Neden bu basın toplantısına gerek duyduk. Aslında her ay böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ayaküstü verilen demeçlerdeki ifadelerin tam değerlendirilemediğini gördüğüm için buna karar verdim. Biz yüzyılı aşkın bir camiayız. Biz adil yönetim istiyoruz. Bütün rakiplerimiz Beşiktaşımızdan Fenerbahçemize, hepsi bizim kardeşimiz ve en önemlisi bizim ulusal değerlerimiz. Biz söylemlerimizde Galatasaray kültürü içinde hepsine saygı duyarız. Biz kendimize de saygı duyarız. Temsil ettiğimiz kültür ve genetik kodlarımızda olduğu için saygı duyarız. Bu toplantının ana maddesi dünyanın en büyük derbilerden biri olan değerli rakibimizle yaptığımız maç sonu hiç istemediğimiz çıkan olaylar sonucu verilen cezalar. Bundan rakibimiz de memnun değil biliyoruz. İki açıklamam oldu. Biri Almanya'da biri de Kayseri'de ayaküstü demeçlerim var. Beni tanımayanlar bu demeçleri yanlış değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

"BİZ FENERBAHÇE'Yİ HEDEF ALMADIK"

Mustafa Cengiz, olaylı Fenerbahçe derbisine dair; "Bir kere biz sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık. Geçen yıl Saraçoğlu'ndaki maçtan sonra yayımladığımız 'Rakibe Saygı Kendine Saygı' bildirimiyle misafir seyircileri en olumlu olanağı sağlayacağımızı duyurduk. Biz Fenerbahçe camiasına, yönetimine yönelik kötü bir beyanda, suçlamada bulunmadık. Onlar da bize teşekkür etti. Dostça bir ağırlama oldu. Maç içinde talihsiz bir cenaze olması seyircilerin ayrılmasına neden oldu. Üzüldük tabii ki. Acıyı kalbimize gömüyoruz. Tam yansıtamıyoruz. Görevimizi tam yerine getiremedik diye mi acaba içim rahat değil. Bu vesileyle kendisine tekrar rahmet diliyorum. Ailesinin ve Fenerbahçe camiasının acısını yürekten paylaşıyorum. İbn-i Haldun'un Mukaddime adlı eserinde ailenin, toplumun oluşumunda öfkenin gerekli olduğundan bahseder. Önemli olan bu öfkenin doğru kanalize edilmesi. Bu olmazsa camialar küresel olarak belli noktalara gelemez. Bunu milletler ve devletler içinde söyleyebiliriz" açıklamalarında bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU İŞLER BÖYLE OLMAZDI!"

Mustafa Cengiz sözlerine; "Güzel bir maç oynandı. Futbolun içinde olan her şey vardı. Oyuncular 89 dakika centilmence mücadele etti. Vefat olayı hariç, seyirciler iyiydi. Bir iki oyuncunun yaptığı yanlış davranışlar, spontane gelişmişti. Hakem müdahale etmedi, müdahale etmesini beklerdik. VAR'dan izlenebilirdi. Yardımcı hakemler buna engel olabilirdi. Schalke maçımızda benzer şeyler oldu. Hakemler engelledi. Ş.L'de bu olaylara anında müdahale ediliyor. Bu olayların patlama noktasını hakemin olaya zamanında müdahale etmemesi olarak görüyoruz. Fenerbahçe rakibimiz, güzel direnç gösterdi. Bizi yenebilirdi, biz de yenebilirdik. İşte futbol bu. Centilmence elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. 13 Galatasaraylı sevk edildi. Rakibimizden 2 kişi sevk edildi. Onlardan da 13 kişi sevk edilsin demiyorum. Biz bundan rahatsız olduk. Olayda rakibimizden sadece iki oyuncu mu var? Rakibimizde hiç kimse çime basmadı mı? Neden çifte standart yapıyorsunuz?" şeklinde devam etti.

"ÇİFTE STANDART VAR!"

Cengiz; "Çifte standardı kim yapıyor. TFF Hukuk Kurulu, ardından Disiplin Kurulu. Disiplin Kurulu'na çok kızmıyorum. Buna yapılan sevk önemli. Hukuk Kurulu'nun böyle bir çifte standartta istifasını bekliyorum. TFF Hukuk Kurulu'nun istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum. İnsanlar birbirini kovalıyor. Bunu dakikalarca veremezsiniz. Kayda yine alın. Ama bunu dakikalarca yayma. Seyirci sahaya atlıyor. Şükür ki 49 bine yakın seyirciden 1 kişi sahaya atladı. Galatasaray seyircisi sağduyulu. Emniyet güçlerine de teşekkür ediyorum. Federasyondan bir ricam var. Biz yine aynı federasyonla şampiyon olduk. Biz bize karşı yapılmış bir komplo teorisi aramıyoruz ama biz teyakkuzda olmalıyız, uyanık olmalıyız. 2-2 devam ederken maç Serdar Aziz'e yapılan müdahale bakın penaltı demiyorum. VAR'da neden incelenmedi. Bu sistemin paraları kulüplerden toplandı, en yüksek teknoloji. Biz merak ediyoruz. VAR hakemleri orta hakemi uyardı mı? Yoksa uyardı da hakem mi VAR'a gitmedi. Biz bunun aydınlanması için dökümantasyonunun yayımlanmasını istiyoruz. Bunu Ajax maçında istek üzerine yayımladılar. Bir takım sarı kart gördüğü zaman diğer takım ben de göreceğim diye ürküyor. Kırmızı kart ve penaltı keza aynı şekilde. Hakemlerimizin en mutlu olduğu maçlar berabere biten maçlar. Bu onların suçu değil yıllardır verilen yanlış eğitimlerin suçu. Hakem, hakim değil. Biz hakemlerden bizim aleyhimizde de olsa cesaretli olmalarını istiyoruz. Anadolu kulüpleri artık kendi evlerinde rahatça büyük ekipleri yenecek hale geldi. İnşallah artık daha fazla takımımız Avrupa'da Türkiye'yi temsil eder. Hocamıza 7, Donk'a 6 maç ceza verildi. Ndiaye'ye de verildi. Biz savunmalarımızı verdik. Bir olumlu yanıt gelmedi. Bizim camiamız buna tepkili. Tepki bu. Fiziki hiçbir müdahale yok hocamıza 7 maç ceza verildi. Ceza cürüme eşit değil. Ceza cürümden çok daha fazla. Bu Galatasaray camiasında yara açmıştır. Bu yüzden Galatasaray camiası tepkilidir, teyakkuzdadır ve kenetlenmiştir. Yönetim ile Fatih Terim arasında bir şey yok. Ama olmasını istiyorlar. Yönetim Terim'in arkasında saklanıyor deniyor. Biz hocamızda sürekli iletişimdeyiz. Sevgili Abdurrahim, ailesinin sağlık sorunları var ona gitmiyor bunlarla ilgileniyor. Ben orada sfenks gibi durmak zorundayım, acımı da sevincimi de içime atmak zorundayım. Biz bunu yapmamalıyız. Reaksiyon vermem yapım böyle hele Galatasaray Başkanı olarak, misafirsem ev sahiplerine ev sahibiysem misafirlerime saygılı olmak zorunda hissediyorum." ifadelerini kullandı.