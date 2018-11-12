Feghouli geçen seneyi hatırlattı

Kayseri maçı herkes için çok önemliydi ama Feghouli için bir başka değerliydi.

Son dönemde gözden düşen Cezayirli yıldız, fırsatı kaçırmazken futboluyla ilgili, "Hocamın tıpkı geçen seneki gibi bana tekrar güvenmesini istediğim mesajını vermeyi amaçladım" dedi. Feghouli, galibiyeti ceza alanlara hediye etti.



DERBİ OLAYLARINDA SÖZ CENGİZ'DE



G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki olayları ve tartışılan konuları değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; bugün saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak ve GSTV'den canlı yayınlanacak toplantıda, Cengiz derbinin ardından verilen cezalalarla ilgili konuşacak.



