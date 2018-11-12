Feghouli geçen seneyi hatırlattı
Kayseri maçı herkes için çok önemliydi ama Feghouli için bir başka değerliydi.
DERBİ OLAYLARINDA SÖZ CENGİZ'DE
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki olayları ve tartışılan konuları değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; bugün saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak ve GSTV'den canlı yayınlanacak toplantıda, Cengiz derbinin ardından verilen cezalalarla ilgili konuşacak.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Feghouli geçen seneyi hatırlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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