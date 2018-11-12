Güzel günler gelecek! – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Güzel günler gelecek!

    Güzel günler gelecek!

    7 eksik ve Terim’siz sahaya çıkan Cimbom, 3 puanı 3 golle alarak tüm kötü senaryoları çöpe attı. Milli araya mutlu ve umutlu girdi

    'da keyifler yerine geldi... Üst üste gelen PFDK'nın derbi cezaları ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgisi ile bozulan moraller, karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle düzeldi. Kayseri'de 7 eksiğe ve 'in kulübede olmamasına rağmen oynanan futbol camianın yüzünü güldürürken, şampiyonluk yarışında pes edilmeyeceği gösterildi. Takım milli maç arasına ümitli girdi.

    SAKATLAR DÖNECEK

    Aslan'a milli maç arası da bu kez yarayacak. Bir önceki arada bir çok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Cimbom, bu kez 3 önemli oyuncusuna kavuşacak. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve 'un milli takım arasından sonra takıma katılmaları bekleniyor. Henüz ayağı alçıda olan Emre'nin dönüşü içinse bir müddet daha beklenecek.

    TERİM'DEN 3 GÜN İZİN JESTİ

    Fatih Terim, Kayseri deplasmanında ortaya konulan mücadele ve sergilenen başarılı futbol nedeniyle oyuncuları 3 gün izin vererek ödüllendirdi. Lige verilen milli arada 3 gün dinlenecek olan sarı-kırmızılılar, 13. haftadaki maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
    1. 12.11.2018
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