Güzel günler gelecek!
7 eksik ve Terim’siz sahaya çıkan Cimbom, 3 puanı 3 golle alarak tüm kötü senaryoları çöpe attı. Milli araya mutlu ve umutlu girdi
SAKATLAR DÖNECEK
Aslan'a milli maç arası da bu kez yarayacak. Bir önceki arada bir çok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Cimbom, bu kez 3 önemli oyuncusuna kavuşacak. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyok'un milli takım arasından sonra takıma katılmaları bekleniyor. Henüz ayağı alçıda olan Emre'nin dönüşü içinse bir müddet daha beklenecek.
TERİM'DEN 3 GÜN İZİN JESTİ
Fatih Terim, Kayseri deplasmanında ortaya konulan mücadele ve sergilenen başarılı futbol nedeniyle oyuncuları 3 gün izin vererek ödüllendirdi. Lige verilen milli arada 3 gün dinlenecek olan sarı-kırmızılılar, 13. haftadaki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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