Fatih Terim ameliyat oldu!
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    ameliyat oldu!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> ameliyat oldu!

    , resmi sosyal medya hesaplarından 'in ameliyat olduğunu duyurdu.

    SK, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör 'in sinüzit ameliyatı olduğunu duyurdu.

    'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

    "Teknik Direktörümüz Sayın bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

    1. 12.11.2018 13:21
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