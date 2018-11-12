Fatih Terim ameliyat oldu!
Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'in ameliyat olduğunu duyurdu.
Galatasaray SK, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı olduğunu duyurdu.
Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
- 12.11.2018 13:21
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Murat Eeeee Şenol Hocam sezon bitse de gitsek havasındasın... Sen böyle olursan, futbolcudan ne bekleyebilirsin ki...
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Bizim suçumuz size güvenmekti ! Hepimizin eseri ? Senin ve Ormanin eseri ! 3 sezon'da 1 tane genç kazandirmadin inatçiliginla. Orman'da oyuncu satti kadroyu dagitti takim
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Yetti gaaaari ! Dogru diyorsun Atiba geçen sezon zaten bitmisti. Yerine dinamik ve genç birini kazandirmak gerekirken, lig basladiktan 1 hafta sonra kontrat
Fatih Terim ameliyat oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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