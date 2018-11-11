Taraftardan tam destek

Kadir Has Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaraylılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi. Kayserispor taraftarları da bu önemli maçta yerini alırken, mücadele öncesi Hakkari'de şehit düşen 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.