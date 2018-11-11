Taraftardan tam destek
Sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarını Kayseri deplasmanında da yalnız bırakmadı.
Kadir Has Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaraylılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi. Kayserispor taraftarları da bu önemli maçta yerini alırken, mücadele öncesi Hakkari'de şehit düşen 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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