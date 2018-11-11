Taraftardan tam destek – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Taraftardan tam destek

    Taraftardan tam destek

    Sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarını deplasmanında da yalnız bırakmadı.

    Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaraylılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi. taraftarları da bu önemli maçta yerini alırken, mücadele öncesi Hakkari'de şehit düşen 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 11.11.2018
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