Tahkim reddetti – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Tahkim reddetti

    Tahkim reddetti

    Donk’un 6, Rodrigues’in 3 maçlık cezası onaylandı

    -Fenerbahçe derbisi bitiş düdüğüyle saha içinde kavga çıkmış, ardından kamera görüntülerinden 'a 6, 'e 3 maç men cezası verilmişti. Galatasaray bu karara itiraz etmiş ve 'na başvuru yapmıştı. Tahkim, yapılan itirazı reddederek 'nin verdiği karara onayladı. İki futbolcunun cezası inmedi.

    DERBİDE YOKLAR
    Sarı-Kırmızılıların önemli gol silahı Garry Rodrigues, dün maçında yoktu. Bunun yanında ve derbisinde olmayacak. Hollandalı yıldız Donk ise , Beşiktaş, , 'nda yapılacak 1 müsabaka ve karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
    1. 11.11.2018
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