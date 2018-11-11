Suçu olmayanlar ceza aldı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Suçu olmayanlar ceza aldı

    Suçu olmayanlar ceza aldı
    Sarı-kırmızılıların Başkanı , derbi sonrası ceza alan ve Garry Rodrigues için yaptıkları itirazın reddedilmesi hakkında şunları söyledi: Kararların onanmasına çok üzüldüm. Bir fırsat vardı. bizim federasyonumuz, düşman değil. Biz elimizden geleni yaptık. Keşke , G.Saray'la uğraştığı kadar EURO 2024'ü almak için uğraşsaydı. Bana bozulabilirler. Kişisel hiçbir sorunum yok. Verilen ceza cürme eşit olmalı. Hiç suçu olmayan Donk ve Rodrigues'e de bu yapıldı.
    1. 11.11.2018
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