Sistem işe yaradı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Sistem işe yaradı

    Sistem işe yaradı
    karşısına farklı bir anlayışla sahaya dizilen G.Saray 5 maç sonra güldü. Aslan'da Serdar- Maicon-Ozan üçlüsü savunma göbeğinde birlikteydi. Beklerde Mariano ile , orta ikilide Selçuk-Belhanda yer aldı. İleri üçlüde ise Feghouli- Sinan-Onyekuru iş bitirdi.
    1. 11.11.2018
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