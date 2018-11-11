Kurtarıcı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Kurtarıcı

    Kurtarıcı

    Nijeryalı futbolcu, her iki yarıda attığı gollerle ’nin fişini çekerken, müthiş driplingleri ile ‘sahanın yıldızı’ oldu. da siftah yaptı

    'de Henry Onyekuru sırtladı. Nijeryalı oyuncu, ilk onbirde başladığı karşılaşmada 18. ve 74. dakikalarda attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibi 3 puana taşıdı. İlk golde kaleciden dönen topu ağlara gönderen, ikincisinde rakibini ekarte ettikten sonra fileleri bulan Onyekuru 6 maç süren suskunluğunu bozarken, sergilediği futbolla da Cimbom'un en iyi ismi olarak ön plana çıktı. Aslan'ın diğer golünü atan ise sarı-kırmızılı forma altında siftah yaptı. 27 yaşındaki sol bek, daha önce de ligde 2 asist gerçekleştirmişti.

    Sarı-Kırmızılılar bu sezon ligde 3'üncü deplasman galibiyetini elde etti. Daha önce ilk hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 ve 'u 1-0 mağlup eden Aslan, (0-4), Akhisarspor (0-3) ve (0-2) deplasmanlarından ise eli boş dönmüştü.

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    1. 11.11.2018
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