Kurtarıcı
Nijeryalı futbolcu, her iki yarıda attığı gollerle Kayseri’nin fişini çekerken, müthiş driplingleri ile ‘sahanın yıldızı’ oldu. Ömer Bayram da siftah yaptı
Sarı-Kırmızılılar bu sezon ligde 3'üncü deplasman galibiyetini elde etti. Daha önce ilk hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Aslan, Trabzonspor (0-4), Akhisarspor (0-3) ve Yeni Malatyaspor (0-2) deplasmanlarından ise eli boş dönmüştü.
Ozan hızır gibi
Terim'in savunmadaki yeni prensi Ozan Kabak, Kayserispor karşısında başarılı performansıyla göz doldurdu. Genç stoper, yaptığı kritik müdahalelerle birçok rakip atağı, tehlikeli hale gelmeden savuşturarak alkış topladı.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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