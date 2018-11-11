Kılıç çektiler
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK kararlarına yönelik olarak, “Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme, bize karşı kutsal ittifak gibi bir durum seziyorum” dedi
Fatih Terim'i yıpratmasınlar
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı cezaya da değindi. Hocasını savunan Cengiz, "Fatih Terim uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray değil Türk futbolunu yıpratırsınız" ifadelerini kullandı.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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