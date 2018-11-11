Kılıç çektiler – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Kılıç çektiler

    Kılıç çektiler

    G.Saray Başkanı , kararlarına yönelik olarak, “Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme, bize karşı kutsal ittifak gibi bir durum seziyorum” dedi

    G.Saray Başkanı , bir kez daha 'ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. 'de maç öncesi konuşan Cengiz, "Sanırım bir daha, bir daha bizi sevk edecekler. Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum" şeklinde konuştu. Cezaların haksız olduğunu belirten , "Pazartesi ya da Salı günü her türlü sorunun açık olduğu basın toplantısı düzenleyeceğiz. Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. Zümrüdü Anka Kuşu gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, G.Saray'ı kimse engelleyemez" dedi. Cengiz, "G.Saray'a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte 'ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız. 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda doğru yolda. Bu verilen cezalar eşit olmalı" açıklamasını yaptı.

    Fatih Terim'i yıpratmasınlar
    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör 'in aldığı cezaya da değindi. Hocasını savunan Cengiz, " uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray değil Türk futbolunu yıpratırsınız" ifadelerini kullandı.
    1. 11.11.2018
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