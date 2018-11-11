İmparator locadan izledi – Fotomaç – 11 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    İmparator locadan izledi

    İmparator locadan izledi

    Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle ’dan 7 maç ceza alan , karşılaşmasını locadan takip etti.

    Takım otobüsünden ayrı bir araçla Kadir Has Stadı'na giden 'ın tecrübeli hocası, 90 dakikayı da başkan ile birlikte kendisine ayrılan locadan izledi. İmparator'un karşılaşma boyunca heyecanı da dikkatlerden kaçmadı.
    1. 11.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İmparator locadan izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN