Herkes görevini yaptı! – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Herkes görevini yaptı!

    Herkes görevini yaptı!

    Davala, “Futbolcularamız sahada üstüne düşeni yaptı” dedi

    Fatih Terim'in cezası nedeniyle G.Saray'ın başında sahaya çıkan isim 'ydı. Eksiklerin çok olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıları kenardan yöneten Davala, 90 dakika sonunda kısa ve net konuştu. Sözlerine Atatürk'ü anarak ve Hakkari'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Davala, "Eksiklerin çok olduğu bir karşılaşmaydı ve önemli olan 3 puanı almaktı. Sahada görev alan herkes üstüne düşeni yaptı. Futbolcularımız sergiledikleri performansla 3 puanı hak etti. Galibiyetleri tekrar alışkanlık haline getiren bir ekip olmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

    1. 11.11.2018
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