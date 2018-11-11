Herkes görevini yaptı!
Davala, “Futbolcularamız sahada üstüne düşeni yaptı” dedi
Fatih Terim'in cezası nedeniyle G.Saray'ın başında sahaya çıkan isim Ümit Davala'ydı. Eksiklerin çok olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıları kenardan yöneten Davala, 90 dakika sonunda kısa ve net konuştu. Sözlerine Atatürk'ü anarak ve Hakkari'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Davala, "Eksiklerin çok olduğu bir karşılaşmaydı ve önemli olan 3 puanı almaktı. Sahada görev alan herkes üstüne düşeni yaptı. Futbolcularımız sergiledikleri performansla 3 puanı hak etti. Galibiyetleri tekrar alışkanlık haline getiren bir ekip olmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.
- 11.11.2018
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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