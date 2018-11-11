Feghouli alkış aldı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    alkış aldı

    Feghouli alkış aldı
    Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk 11'e giren Sofiane performansıyla alkış aldı. Cezayirli, G.Saray'ın ilk golünden önce ceza sahasına çalımla girip, şut çekti kaleciden seken topu Onyekuru bitirdi.
    1. 11.11.2018
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